Гендиректор «Спартака» Некрасов уверен, что команда восстановится к матчу с «Динамо»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о победе команды в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» и готовности перед встречей с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

«Конечно, довольны победой. Поле качественное, правда. Команда обязательно успеет восстановиться к матчу с «Динамо», — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 2 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Футболисты «Спартака» одержали победу со счётом 3:2.

После 19 игр чемпионата России московский клуб занимает шестое место с 32 очками.

Матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.