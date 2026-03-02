Скидки
Гендиректор «Спартака» Некрасов уверен, что команда восстановится к матчу с «Динамо»

Гендиректор «Спартака» Некрасов уверен, что команда восстановится к матчу с «Динамо»
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о победе команды в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» и готовности перед встречей с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Конечно, довольны победой. Поле качественное, правда. Команда обязательно успеет восстановиться к матчу с «Динамо», — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 2 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Футболисты «Спартака» одержали победу со счётом 3:2.

После 19 игр чемпионата России московский клуб занимает шестое место с 32 очками.

Матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Новости. Футбол
