РФС ввёл новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) представил обновлённый протокол подачи мячей в матчах Фонбет Кубка России. Новые правила направлены на минимизацию остановок в игре и обеспечение равных условий для обеих команд.

Согласно обновлённому протоколу, мячи будут располагаться на земле по периметру поля. Игроки смогут самостоятельно забирать их с фиксированных позиций. Всего будет 11 мячей — по два за каждыми воротами, два у боковой линии рядом со скамейками запасных и пять у противоположной линии. Также один мяч будет находиться у резервного судьи. Задача подающих мячи заключается в возвращении мячей на позиции.

Изменения вступят в силу с матчей полуфинальной стадии Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Указанный протокол был внедрён на соревнованиях УЕФА, начиная с сезона-2025/2026 годов, и протестирован во время товарищеских матчей национальных сборных команд России.

Учитывая положительные отзывы участников матчей и судейских бригад, РФС начнёт применять полученный опыт при проведении профессиональных соревнований среди мужских команд.