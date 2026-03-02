Ливай Гарсия повторил бомбардирское достижение Промеса и Дзюбы за «Спартак» в РПЛ

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия отметился результативным действием в пятом гостевом матче в Мир Российской Премьер-Лиге подряд. Легионер красно-белых оформил голевую передачу на аргентинца Пабло Солари в матче 19-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2). Команды играли на стадионе «Фишт».

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, подобное достижение в «Спартаке» до Гарсии покорялось лишь трём футболистам: Юре Мовсисяну, Квинси Промесу и Артёму Дзюбе. Всего у Ливая Гарсии четыре гола и две результативные передачи в пяти выездных матчах РПЛ подряд.

Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.