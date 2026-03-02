Мостовой: «Спартак» доминировал над «Сочи», но изменений при Карседо я не увидел

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Сочи» во встрече 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч стал первым официальным для нового главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Изменений при Карседо я никаких не увидел. Состав у «Спартака» в матче с «Сочи» был такой же, как и при Станковиче. Это нормально. Прогнозировал победу «Спартака» со счётом 2:1, но выиграли 3:2.

«Спартак» первый тайм доминировал над «Сочи», на поле была одна команда. Красно-белые спокойно справились, лидеры команды Маркиньос, Барко и Солари решили исход игры. Нужная и довольно прогнозируемая победа», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.