Мостовой: «Спартак» доминировал над «Сочи», но изменений при Карседо я не увидел

Мостовой: «Спартак» доминировал над «Сочи», но изменений при Карседо я не увидел
Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Сочи» во встрече 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч стал первым официальным для нового главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Изменений при Карседо я никаких не увидел. Состав у «Спартака» в матче с «Сочи» был такой же, как и при Станковиче. Это нормально. Прогнозировал победу «Спартака» со счётом 2:1, но выиграли 3:2.

«Спартак» первый тайм доминировал над «Сочи», на поле была одна команда. Красно-белые спокойно справились, лидеры команды Маркиньос, Барко и Солари решили исход игры. Нужная и довольно прогнозируемая победа», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

