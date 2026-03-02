Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче «Барселоны» и «Атлетико» в Кубке Испании
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, видит ли он в предстоящем ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (в первой игре команда из Мадрида победила со счётом 4:0) параллель с победой каталонцев над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Тогда сине-гранатовые уступили в первой игре (0:4), но выиграли в ответной (6:1).
Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
«Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем, предпочитаю находиться в настоящем. Наша работа заключается в том, чтобы хорошо сыграть в завтрашней встрече. В последнем матче с «Атлетико» мы проявили себя не лучшим образом, хочу увидеть лучшую версию нашей команды», — приводит слова Флика AS.
