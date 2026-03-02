Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче «Барселоны» и «Атлетико» в Кубке Испании

Ханс-Дитер Флик высказался об ответном матче «Барселоны» и «Атлетико» в Кубке Испании
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, видит ли он в предстоящем ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (в первой игре команда из Мадрида победила со счётом 4:0) параллель с победой каталонцев над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017. Тогда сине-гранатовые уступили в первой игре (0:4), но выиграли в ответной (6:1).

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю ни о прошлом, ни о будущем, предпочитаю находиться в настоящем. Наша работа заключается в том, чтобы хорошо сыграть в завтрашней встрече. В последнем матче с «Атлетико» мы проявили себя не лучшим образом, хочу увидеть лучшую версию нашей команды», — приводит слова Флика AS.

Материалы по теме
Диего Симеоне: к игре с «Барселоной» готовимся так же, как и к любой другой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android