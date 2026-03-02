Зобнин рассказал, как футболисты «Спартака» ждали решения о переносе матча с «Сочи»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как футболисты красно-белых ждали решения о переносе матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Команды должны были сыграть в воскресенье,1 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра была перенесена из-за угрозы атаки БПЛА на город.

«Ожидание матча было долгим. Приехали к матчу с «Сочи» ко времени и сидели в раздевалке, обсуждали информацию. Два-три часа сидели, потом поехали в отель после того, как узнали информацию», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.