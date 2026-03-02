Скидки
Роман Зобнин прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»

Роман Зобнин прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о победе красно-белых над «Сочи» (3:2) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч стал первым официальным для нового главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Играть было можно. Конечно, нам всегда хочется, чтобы поля были у нас идеальные. Уверен, мы к этому стремимся. Но имеем то, что имеем. Не надо жаловаться. Мы были в одинаковых условиях. Мяч катился, поле было ровное и без кочек. Конечно, хотелось бы лучше, но в целом нормально.

Мы перед игрой делали акцент, что в Сочи всегда тяжело нам. Здесь происходят определённые вещи, когда мяч не идёт в ворота. Очень важно было выиграть. Не смотрели на соперника, отталкивались от себя с учётом того, что были определённые проблемы у нас с переносом игры, с полем. Результата добились», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

