Тренер «Спартака» Карседо после матча с «Сочи» оценил работу судей в РПЛ

Тренер «Спартака» Карседо после матча с «Сочи» оценил работу судей в РПЛ
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2) высказался о качестве работы арбитров в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

— В первом тайме мы создали достаточное количество моментов, могли забивать больше и заканчивать игру. К сожалению, нам это не удалось сделать. Тем не менее после такого периода подготовки победа — это замечательно.

— Как вам судейство в России?
— После матча мы поговорили с арбитром. Я сказал, что он провёл достаточно хорошую работу, тем не менее я смотрел другие матчи тура, и, на мой взгляд, слишком много вмешивается VAR, и из‑за этого страдает темп игры, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

