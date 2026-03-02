Тренер «Спартака» Карседо после матча с «Сочи» оценил работу судей в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо после матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2) высказался о качестве работы арбитров в чемпионате России.

— В первом тайме мы создали достаточное количество моментов, могли забивать больше и заканчивать игру. К сожалению, нам это не удалось сделать. Тем не менее после такого периода подготовки победа — это замечательно.

— Как вам судейство в России?

— После матча мы поговорили с арбитром. Я сказал, что он провёл достаточно хорошую работу, тем не менее я смотрел другие матчи тура, и, на мой взгляд, слишком много вмешивается VAR, и из‑за этого страдает темп игры, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».