Зобнин ответил, скажется ли на «Спартаке» перенос игры перед матчем с «Динамо» в Кубке

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался, не скажется ли перенос матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» на готовность к матчу с московским «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

— Как перенос матча скажется на игре с «Динамо» в Кубке?
— Нужно понимать, что мы не были дома. Со сборов прилетели сразу в Сочи. Это тоже непросто. Больше, чем полтора месяца мы находились на сборах. Без семей, в тренировках, голова была уставшая. Но повторюсь, хорошо что выиграли и добились результата. День меньше на восстановление? Это да, но у нас большая скамейка. Все ребята готовы играть. Здесь никаких проблем нет, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 марта, «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счётом 3:2. Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
