Зобнин ответил, скажется ли на «Спартаке» перенос игры перед матчем с «Динамо» в Кубке

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался, не скажется ли перенос матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» на готовность к матчу с московским «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России.
— Как перенос матча скажется на игре с «Динамо» в Кубке?
— Нужно понимать, что мы не были дома. Со сборов прилетели сразу в Сочи. Это тоже непросто. Больше, чем полтора месяца мы находились на сборах. Без семей, в тренировках, голова была уставшая. Но повторюсь, хорошо что выиграли и добились результата. День меньше на восстановление? Это да, но у нас большая скамейка. Все ребята готовы играть. Здесь никаких проблем нет, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 2 марта, «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счётом 3:2. Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.
- 2 марта 2026
-
19:24
-
19:16
-
19:15
-
19:05
-
19:02
-
18:58
-
18:56
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:36
-
18:36
-
18:26
-
18:26
-
18:24
-
18:17
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:08
-
18:06
-
18:04
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:32
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
17:17
-
17:16
-
17:06
-
17:04