Зобнин ответил, скажется ли на «Спартаке» перенос игры перед матчем с «Динамо» в Кубке

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался, не скажется ли перенос матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» на готовность к матчу с московским «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России.

— Как перенос матча скажется на игре с «Динамо» в Кубке?

— Нужно понимать, что мы не были дома. Со сборов прилетели сразу в Сочи. Это тоже непросто. Больше, чем полтора месяца мы находились на сборах. Без семей, в тренировках, голова была уставшая. Но повторюсь, хорошо что выиграли и добились результата. День меньше на восстановление? Это да, но у нас большая скамейка. Все ребята готовы играть. Здесь никаких проблем нет, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 марта, «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счётом 3:2. Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.