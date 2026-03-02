Скидки
«Кайрат» объявил о товарищеском матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в марте

«Кайрат» объявил о товарищеском матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в марте
В субботу, 28 марта, казахстанский «Кайрат» проведёт товарищеский матч с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге в период международной паузы на игры сборных. Об этом официально сообщила пресс-служба казахстанской команды.

«Предстоящая игра станет очередным этапом развития партнёрских отношений между клубами и позволит командам поддержать игровой тонус», — говорится в сообщении пресс-службы «Кайрата» в телеграм-канале.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» добрался до финальной стадии. На общем этапе турнира казахстанцы встретились с мадридским «Реалом» (0:5), миланским «Интером» (1:2) и лондонским «Арсеналом» (2:3).

