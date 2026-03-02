«Хочется динамики и подвижности». Зобнин высказался о частых просмотрах VAR

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о частых просмотрах судьями системы VAR в матчах Мир РПЛ.

— Частые подходы арбитров к мониторам влияют на темп игры. Арбитры стали чаще это делать. Но что мы можем с этим сделать? Вопрос по большей части не ко мне. Его нужно задавать тем людям, которые отвечают за это. Хочется динамики и подвижности, чтобы было меньше пауз, и футбол был более динамичным.

— Есть опасения, что во второй части сезона будут обсуждать больше судейские ошибки, а не игры?

— Хотелось бы, чтобы обсуждались игры команд, результаты других игроков и меньше всего это касалось бы судей. Повторюсь, там работают люди, они не дураки — всё видят и хотят сделать как лучше, исправляют ситуацию, — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 2 марта, «Спартак» одержал победу над «Сочи» в матче 19-го тура Мир РПЛ со счётом 3:2. Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.