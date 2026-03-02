Зобнин: каким результатом буду доволен? Если «Спартак» выиграет все матчи

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (3:2) ответил, каким результатом будущих игр своей команды он был бы доволен.

«Мы идём от игры к игре. Сегодня выиграли у «Сочи». Сейчас у нас кубковый матч, тоже очень важная игра в дерби с «Динамо», хорошей командой, которая предыдущую встречу выиграла очень уверенно. Хорошо, что набрали три очка, матчи ещё есть, их много. Нужно побеждать и не смотреть пока что в турнирную таблицу. Каким результатом буду доволен? Если выиграем все игры», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.