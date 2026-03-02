Скидки
Игрок «Спартака» Умяров рассказал о ситуации со своей семьёй, застрявшей в ОАЭ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о ситуации со своей семьёй, застрявшей в ОАЭ. Ранее авиасообщение в стране было остановлено из-за боевых действий между США и Ираном.

— Есть ли какая-то обновленная информация о твоей жене, которая застряла в ОАЭ?
— Как минимум сегодня первый самолёт вылетел. Мы не стали рисковать и брать билеты на этот рейс. Перенесли попозже. Сегодня и вчера в послеобеденное время было спокойно. Первый день, ночь и утро вчерашнего дня было совсем неприятно. Самое главное, что связь есть. Понятное дело, что никому не пожелаешь этого. Но они в порядке — это самое главное, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

