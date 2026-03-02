Карседо ответил, как на «Спартак» повлияла ситуация с переносом игры на сутки

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал перенос матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи». Игра была перенесена с воскресенья, 1 марта, на понедельник, 2 марта, из-за угрозы атаки БПЛА. В итоге встреча завершилась победой московского клуба со счётом 3:2.

— Насколько сильно на вас повлияла ситуация с переносом игры? Сбило ли это подготовку команды?

— Мы бы хотели чтобы этот матч произошёл как можно раньше. Было бы идеально сыграть в воскресенье. Но уже ничего нельзя было сделать. Договорились о времени. Сейчас нужно вернуться в Москву и готовиться к «Динамо», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.