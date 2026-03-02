Скидки
Карседо ответил, как на «Спартак» повлияла ситуация с переносом игры на сутки

Карседо ответил, как на «Спартак» повлияла ситуация с переносом игры на сутки
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал перенос матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи». Игра была перенесена с воскресенья, 1 марта, на понедельник, 2 марта, из-за угрозы атаки БПЛА. В итоге встреча завершилась победой московского клуба со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

— Насколько сильно на вас повлияла ситуация с переносом игры? Сбило ли это подготовку команды?
— Мы бы хотели чтобы этот матч произошёл как можно раньше. Было бы идеально сыграть в воскресенье. Но уже ничего нельзя было сделать. Договорились о времени. Сейчас нужно вернуться в Москву и готовиться к «Динамо», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
