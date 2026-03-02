Тренер «Спартака» Карседо считает, что в России хороший уровень судейства

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо высказался о судействе в России после победы над «Сочи» (3:2) в дебютном матче в Мир Российской Премьер-Лиге. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

— Как вам уровень судейства? Как влияет долгий просмотр VAR?

— Уровень судейства в России достаточно хороший. Я смотрел и остальные матчи в туре, в целом всё было нормально. Решения, которые принимались, были правильными. Что касается VAR, считаю, вмешательств слишком много. Мы должны вернуться в старый футбол, где только в спорных моментах прибегают к видеопросмотрам. Это моё скромное мнение, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ арбитрами использовались видеоповторы VAR, что произошло впервые.