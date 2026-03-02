Скидки
Тренер «Спартака» Карседо считает, что в России хороший уровень судейства

Тренер «Спартака» Карседо считает, что в России хороший уровень судейства
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо высказался о судействе в России после победы над «Сочи» (3:2) в дебютном матче в Мир Российской Премьер-Лиге. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

— Как вам уровень судейства? Как влияет долгий просмотр VAR?
— Уровень судейства в России достаточно хороший. Я смотрел и остальные матчи в туре, в целом всё было нормально. Решения, которые принимались, были правильными. Что касается VAR, считаю, вмешательств слишком много. Мы должны вернуться в старый футбол, где только в спорных моментах прибегают к видеопросмотрам. Это моё скромное мнение, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ арбитрами использовались видеоповторы VAR, что произошло впервые.

