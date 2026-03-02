Футболист «Спартака» Маркиньос высказался о качестве газона на стадионе в Сочи

Футболист московского «Спартака» Маркиньос после гостевого матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2) дал комментарий на тему качества газона на стадионе «Фишт».

«Немного необычное поле, но мы не выбираем, на какой поляне играем. В конце концов, всегда надо побеждать. Было бы просто ругать поле, гораздо сложнее в этих условиях выиграть. Мы выиграли — это хорошо. Сфокусированы на следующих матчах», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).