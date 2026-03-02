Маркиньос: впереди у «Спартака» сложные дни и матчи
Нападающий московского «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу команды в гостевом матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Игра была перенесена с воскресенья, 1 марта, на понедельник, 2 марта, из-за угрозы атаки БПЛА.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«Нетипичная ситуация. Хотели сыграть вчера, но сыграли сегодня. Хорошо, что выиграли. Впереди сложные дни и сложные матчи. Думаем, чтобы вернуться в Москву, отдохнуть и готовиться к игре с «Динамо», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
