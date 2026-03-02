Маркиньос: впереди у «Спартака» сложные дни и матчи

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос прокомментировал победу команды в гостевом матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2). Игра была перенесена с воскресенья, 1 марта, на понедельник, 2 марта, из-за угрозы атаки БПЛА.

«Нетипичная ситуация. Хотели сыграть вчера, но сыграли сегодня. Хорошо, что выиграли. Впереди сложные дни и сложные матчи. Думаем, чтобы вернуться в Москву, отдохнуть и готовиться к игре с «Динамо», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.