Точилин — о «Спартаке»: соперник ничего не создаёт, но они умудряются пропускать

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался об итогах матча 19-го тура Мир РПЛ «Сочи» и «Спартака» (2:3).

«Никаких впечатлений от матча «Сочи» — «Спартак» не осталось. Не могу сказать, что из всего тура это была привлекательная игра. «Спартак» победил заслуженно, хотя сам себе придумал проблемы. Что касается «Сочи», после первого тура после перерыва «Сочи» и «Крылья Советов» произвели худшее впечатление. У «Сочи» есть шансы остаться в РПЛ, но с такой игрой им будет тяжело.

Эта игра «Спартака» напоминает продолжение первой части чемпионата, поэтому пока тяжело делать какие-то выводы. Те проблемы, которые были в первой половине сезона, остаются и во второй. По крайней мере, в этой игре. Команда создаёт столько моментов, но имеет плохую реализацию. И главное, когда соперник особых проблем не создаёт, они умудряются пропускать необязательные мячи», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.