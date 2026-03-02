«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН» в 19-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники одолели «Пари НН» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба столичной команды. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.

«Клуб просит дать оценку судейству в матче 19-го тура Мир РПЛ и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры. В том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН», нарушившим правила на Алексее Батракове и назначением пенальти в ворота «Локомотива», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в телеграм-канале.