«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН» в 19-м туре РПЛ
Московский «Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники одолели «Пари НН» (2:1). Об этом сообщила пресс-служба столичной команды. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15' 1:1 Олусегун – 69' 2:1 Фассон – 72'
Удаления: Руденко – 44' / нет
«Клуб просит дать оценку судейству в матче 19-го тура Мир РПЛ и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры. В том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН», нарушившим правила на Алексее Батракове и назначением пенальти в ворота «Локомотива», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива» в телеграм-канале.
