Гарсия поделился, что сказал ему Карседо перед выходом на замену в матче с «Сочи»

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия ответил, что сказал ему главный тренер команды Хуан Карлос Карседо перед выходом на замену в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

«Самое главное — победить. Сегодня мы взяли три очка и теперь шаг за шагом идём дальше по сезону. Не думаю, что мой выход на поле был какой-то тактической задумкой. Это были последние 15 минут матча, когда я вышел на поле. Все понимали, как надо играть — чуть больше прямолинейно, но вперёд. Тренер мне сказал: «Выходи и выполняй свою работу», — передаёт слова Гарсия корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.