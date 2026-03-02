Игрок «Спартака» Гарсия: Кубок России — важнейший турнир, очень мотивирован в нём играть

Форвард «Спартака» Ливай Гарсия высказался о приоритетах красно-белых между Мир Российской Премьер-Лигой и Фонбет Кубком России в весенней части сезона. В первом матче календарного года команда одолела «Сочи» (3:2) в рамках 19-го тура РПЛ.

— Можно ли сказать, что для «Спартака» главный турнир, который остался, это Кубок России, потому что в РПЛ слишком большой отрыв?

— Кубок России — важнейший турнир без всяких сомнений. Очень мотивирован там играть, но и РПЛ для нас важна. Мы хотим побеждать в каждом матче, как я уже сказал, — передаёт слова Гарсия корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России в четверг, 5 марта. Ответный матч запланирован на среду, 18 марта.