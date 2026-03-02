Ильин: «Сочи» было реально зацепить очко в матче со «Спартаком»

Нападающий «Сочи» Владимир Ильин поделился впечатлениями от матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:3).

«К сожалению, положительного результата не добились. Это для нас самое важное. Могли бы хотя бы очко зацепить сегодня. По тому, как складывалась игра, это было реально. Было 1:1, у меня был момент. Если бы не наша ошибка на последних минутах, которая привела к третьему голу «Спартака», могла бы быть такая ситуация», — передаёт слова Ильина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.