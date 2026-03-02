Ильин: «Сочи» было реально зацепить очко в матче со «Спартаком»
Нападающий «Сочи» Владимир Ильин поделился впечатлениями от матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:3).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«К сожалению, положительного результата не добились. Это для нас самое важное. Могли бы хотя бы очко зацепить сегодня. По тому, как складывалась игра, это было реально. Было 1:1, у меня был момент. Если бы не наша ошибка на последних минутах, которая привела к третьему голу «Спартака», могла бы быть такая ситуация», — передаёт слова Ильина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.
