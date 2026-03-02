Скидки
«Добавили «Фишт» в коллекцию». «Спартак» — о первой в истории выездной победе над «Сочи»

Комментарии

«Сочи» стал 46-й командой, которую московский «Спартак» одолел на выезде в матче чемпионата России. Первую гостевую победу над «барсами» красно-белые одержали в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (3:2). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Добавили «Фишт» в коллекцию!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.

Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые сыграют с «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России в четверг, 5 марта. Ответный матч запланирован на среду, 18 марта.

