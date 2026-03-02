«Добавили «Фишт» в коллекцию». «Спартак» — о первой в истории выездной победе над «Сочи»

«Сочи» стал 46-й командой, которую московский «Спартак» одолел на выезде в матче чемпионата России. Первую гостевую победу над «барсами» красно-белые одержали в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (3:2). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Добавили «Фишт» в коллекцию!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале.

Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые сыграют с «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России в четверг, 5 марта. Ответный матч запланирован на среду, 18 марта.