Эдуард Мор: преимущество «Спартака» было весомым, счёт 3:2 для «Сочи» — большая удача
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат матча 19-го тура Мир РПЛ, в котором команда одержала победу над «Сочи» со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«Преимущество «Спартака» было очень весомым. Уже в первом тайме команда должна была вести с разницей больше, чем в один мяч. Был элемент невезения «Спартака». Команда сыграла очень хорошо. Счёт 3:2 для «Сочи» — очень большая удача», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2026
-
19:24
-
19:16
-
19:15
-
19:05
-
19:02
-
18:58
-
18:56
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:36
-
18:36
-
18:26
-
18:26
-
18:24
-
18:17
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:08
-
18:06
-
18:04
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:32
-
17:31
-
17:26
-
17:17
-
17:17
-
17:16
-
17:06
-
17:04