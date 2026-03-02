Эдуард Мор: преимущество «Спартака» было весомым, счёт 3:2 для «Сочи» — большая удача

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результат матча 19-го тура Мир РПЛ, в котором команда одержала победу над «Сочи» со счётом 3:2.

«Преимущество «Спартака» было очень весомым. Уже в первом тайме команда должна была вести с разницей больше, чем в один мяч. Был элемент невезения «Спартака». Команда сыграла очень хорошо. Счёт 3:2 для «Сочи» — очень большая удача», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Победа позволила «Спартаку» довести количество набранных в сезоне очков до 32. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Следующий матч с «Динамо» в Кубке России запланирован на 5 марта.