Форвард «Сочи» Ильин высказался о качестве поля в матче со «Спартаком»

Нападающий «Сочи» Владимир Ильин прокомментировал состояние поля на стадионе «Фишт» после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Момент с полем обсуждали сейчас в раздевалке. Действительно, внешний вид, мягко говоря, не очень. Но по ощущениям абсолютно нормальное поле. На удивление, оно не скользило, мяч быстро ходил. По игре было видно, что поле позволяло играть и комбинировать», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.

Ильин: «Сочи» было реально зацепить очко в матче со «Спартаком»
