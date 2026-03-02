«Балтика» направила жалобу в ЭСК РФС на отменённый гол в ворота «Зенита»

«Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть эпизод с отменой гола защитника Кевина Андраде в ворота «Зенита» на 75-й минуте матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта), а «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта).