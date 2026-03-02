Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» направила жалобу в ЭСК РФС на отменённый гол в ворота «Зенита»

«Балтика» направила жалобу в ЭСК РФС на отменённый гол в ворота «Зенита»
Комментарии

«Балтика» обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть эпизод с отменой гола защитника Кевина Андраде в ворота «Зенита» на 75-й минуте матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом» (8 марта), а «Балтика» сыграет с «Ростовом» (7 марта).

Материалы по теме
«Балтика» — «Зенит». Для тех, кто не понял с первого раза
«Балтика» — «Зенит». Для тех, кто не понял с первого раза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android