Карседо объяснил, почему убрал с поля Фернандеша и Барко в матче «Спартака» с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо объяснил замену полузащитников Жедсона Фернандеша и Эсекьеля Барко в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили «Сочи» (3:2). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

— Вы очень долго не совершали замены, даже когда игра уже не очень получалась. А потом сделали сразу три, убрав с поля Жедсона [Фернандеша] и Барко.

— Считаю, что до момента замен игра была под нашим контролем. Но соперник реализовал единственный момент, который у него был, со штрафного удара. А в концовке я посчитал, что команде нужно добавить свежести, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».