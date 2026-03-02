Карседо объяснил, почему убрал с поля Фернандеша и Барко в матче «Спартака» с «Сочи»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо объяснил замену полузащитников Жедсона Фернандеша и Эсекьеля Барко в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили «Сочи» (3:2). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
— Вы очень долго не совершали замены, даже когда игра уже не очень получалась. А потом сделали сразу три, убрав с поля Жедсона [Фернандеша] и Барко.
— Считаю, что до момента замен игра была под нашим контролем. Но соперник реализовал единственный момент, который у него был, со штрафного удара. А в концовке я посчитал, что команде нужно добавить свежести, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».
