Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА оштрафовал «Тоттенхэм» на € 30 тыс. за поведение болельщиков — ВВС

УЕФА оштрафовал «Тоттенхэм» на € 30 тыс. за поведение болельщиков — ВВС
Комментарии

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать английский клуб «Тоттенхэм» на € 30 тыс. за дискриминационное поведение болельщиков во время матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом». Встреча прошла 28 января во Франкфурте-на-Майне и завершилась победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Коло Муани – 47'     0:2 Соланке – 77'    

По информации BBC, во время матча трое болельщиков «Тоттенхэма» демонстрировали нацистское приветствие. В дополнение к штрафу клубу условно запретили продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч команды под эгидой УЕФА. Испытательный срок для этого запрета составляет один год с даты принятия решения. Также «Тоттенхэм» был оштрафован на € 2,25 тыс. за бросание предметов на поле.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» готов уволить Тудора при продолжении плохих результатов — indykaila News
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android