УЕФА оштрафовал «Тоттенхэм» на € 30 тыс. за поведение болельщиков — ВВС

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать английский клуб «Тоттенхэм» на € 30 тыс. за дискриминационное поведение болельщиков во время матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом». Встреча прошла 28 января во Франкфурте-на-Майне и завершилась победой «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

По информации BBC, во время матча трое болельщиков «Тоттенхэма» демонстрировали нацистское приветствие. В дополнение к штрафу клубу условно запретили продавать билеты своим болельщикам на следующий выездной матч команды под эгидой УЕФА. Испытательный срок для этого запрета составляет один год с даты принятия решения. Также «Тоттенхэм» был оштрафован на € 2,25 тыс. за бросание предметов на поле.