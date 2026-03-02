Скидки
Мостовой: судьи РПЛ ни разу не играли в футбол — они ошибаются даже с VAR

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал судейство в матчах 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«В этом туре РПЛ были судейские ошибки. Только в матче с «Динамо» их не было. Если бы не было ошибок, о чём бы мы говорили? (смеётся). Основная проблема судей в том, что из них никто ни разу 100% не играл в футбол. Они ошибаются даже с VAR. Им тяжело, их можно понять! И я их понимаю.

Всегда говорил: «Судьям тяжело, очень тяжело!» А вдвойне и втройне тяжелее, что они не играли в футбол. Поэтому тяжелее разобраться в этих ситуациях. Хорошо, что есть VAR, он им помогает в каких-то местах, но они и с ним умудряются ошибаться. Если мне самому пойти в другую профессию, конечно, мне тоже будет тяжело», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
