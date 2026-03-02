Маркиньос обратился к болельщикам «Спартака» после гола и победы над «Сочи» в РПЛ
Поделиться
Бразильский легионер «Спартака» Маркиньос записал видеообращение к болельщикам красно-белых после победы над «Сочи» (3:2) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«Привет всем болельщикам «Спартака»! Очень рад победе и тому, что забил гол. Очень важная победа, чтобы улучшать нашу ситуацию в чемпионате. Вперёд!» — сказал Маркиньос в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.
Маркиньос забил второй гол красно-белых на 79-й минуте при счёте 1:1. Помимо бразильца, в составе красно-белых отличились полузащитники Эсекьель Барко и Пабло Солари.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2026
-
20:48
-
20:48
-
20:23
-
20:15
-
20:00
-
19:58
-
19:54
-
19:46
-
19:40
-
19:40
-
19:40
-
19:24
-
19:16
-
19:15
-
19:05
-
19:02
-
18:58
-
18:56
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:36
-
18:36
-
18:26
-
18:26
-
18:24
-
18:17
-
18:15
-
18:14
-
18:13
-
18:08
-
18:06
-
18:04
-
17:58
-
17:58