Маркиньос обратился к болельщикам «Спартака» после гола и победы над «Сочи» в РПЛ

Бразильский легионер «Спартака» Маркиньос записал видеообращение к болельщикам красно-белых после победы над «Сочи» (3:2) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Привет всем болельщикам «Спартака»! Очень рад победе и тому, что забил гол. Очень важная победа, чтобы улучшать нашу ситуацию в чемпионате. Вперёд!» — сказал Маркиньос в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.

Маркиньос забил второй гол красно-белых на 79-й минуте при счёте 1:1. Помимо бразильца, в составе красно-белых отличились полузащитники Эсекьель Барко и Пабло Солари.

