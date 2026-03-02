Скидки
Вингер «Урала» Железнов: Василий Березуцкий — это тренер, у которого большие амбиции

Вингер «Урала» Железнов: Василий Березуцкий — это тренер, у которого большие амбиции
Вингер «Урала» Юрий Железнов рассказал о новом тренерском штабе команды во главе с Василием Березуцким.

– Это тренер, у которого большие амбиции. У которого стоит задача добиться с «Уралом» повышения в классе. Привнёс в наш коллектив новые требования, новые паттерны, новые шаблоны, как нам играть в футбол, как обороняться. К третьему сбору уже постепенно привыкли к этому. Понимаем, что от нас хотят. Конечно, есть недоработки ещё небольшие, но мы это всё исправим.

– Можно сказать, что по сравнению со штабом Мирослава Ромащенко сейчас если не революция, то, как минимум, сильно отличаются требования?
– Ну да. Требования сильно поменялись в плане игры — и в обороне, и в атаке тоже.

– А как-то описать их можно каким-то одним словом?
– Одним словом? Интересно просто, что из этого получится, как это всё будет выглядеть, когда мы всё прямо схватим. Когда мы на 100% будем делать всё, что от нас требуется. Будет интересно посмотреть на нашу команду, — приводит слова Железнова пресс-служба «Урала».

