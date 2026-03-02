«Родина» обыграла «Шинник», забив в концовке матча 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между московской «Родиной» и «Шинником» из Ярославля. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин из Уфы. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий московского клуба Артём Максименко на 12-й минуте. Полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов сравнял счёт на 83-й минуте. Спустя шесть минут снова вывел вперёд хозяев поля и установил окончательный счёт в матче нападающий Йорди Рейна.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 39 и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Шинника» 26 очков. Команда располагается на 11-й строчке.