Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родина Москва — Шинник Ярославль, результат матча 2 марта 2026, счет 2:1, 22-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» обыграла «Шинник», забив в концовке матча 22-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между московской «Родиной» и «Шинником» из Ярославля. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступил Данил Каширин из Уфы. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 Максименко – 12'     1:1 Самойлов – 83'     2:1 Рейна – 89'    

Счёт в матче открыл нападающий московского клуба Артём Максименко на 12-й минуте. Полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов сравнял счёт на 83-й минуте. Спустя шесть минут снова вывел вперёд хозяев поля и установил окончательный счёт в матче нападающий Йорди Рейна.

«Родина» довела количество набранных в сезоне очков до 39 и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Шинника» 26 очков. Команда располагается на 11-й строчке.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Вингер «Урала» Железнов: хочется выиграть Первую лигу и спокойно выйти в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android