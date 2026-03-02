Скидки
Вингер «Урала» Железнов: Василий Березуцкий нашёл со всеми общий язык в команде

Вингер «Урала» Юрий Железнов поделился впечатлениями от общения с новым главным тренером команды Василием Березуцким.

– А сам Березуцкий: он общается с вами? Были индивидуальные беседы? Какой он как тренер в личном общении?
– Смешной, любит пошутить. Спокойно со всеми разговаривает. Нашёл со всеми общий язык. Все его слушают, всё впитывают, что он говорит.

– Какие-то, может быть, слова поддержки или, наоборот, ругает?
– Нет, не ругает. Когда играем, он на бровке всегда подсказывает, что-то говорит. Потом один на один может что-то сказать, а-ля: «Не сомневайся в себе». Подбадривает пацанов, — приводит слова Железнова пресс-служба «Урала».

