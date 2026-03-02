Скидки
Названы судьи на «Динамо» — «Спартак», ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

3 марта (вторник)

«Балтика» – «Зенит»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Колобаев.

4 марта (среда)

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан
Помощники судьи – Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Владимир Москалёв
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Маликов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Олег Соколов.

5 марта (четверг)

«Арсенал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Анатолий Жабченко; инспектор – Сергей Зуев.

Тренер «Спартака» Карседо считает, что в России хороший уровень судейства
