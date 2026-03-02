Скидки
Вингер «Урала» Железнов: хочется выиграть Первую лигу и спокойно выйти в РПЛ

Вингер «Урала» Юрий Железнов высказался о желании выиграть с командой Pari Первую лиги и выйти в Мир Российскую Премьер-Лигу.

– Есть у «Урала», может быть, не задача, но намерение выиграть Первую лигу? Взять титул.
– Ну, конечно, а какой смысл играть без этого? Хочется выиграть, занять первое место и спокойно выйти в Премьер-Лигу. Второй год в ФНЛ уже, если честно, надоело всем.

– А что надоело?
– Логистика, поля, ну, всякое такое. Детали, такие мелочи, вроде бы, которые серьёзно влияют на игру, если честно. Имеется в виду, когда приезжаешь куда-нибудь, а там… Речь о состоянии газона. Одну такую игру пропускал из-за травмы, но парни, если честно, были в шоке, как такое может быть. Я просто сидел дома, смотрел этот матч, и там первые пять минут футболисты «Урала» ведут мяч коленями. Они же не топоры у нас. Ну и хочется против игроков с большим именем поиграть. Так больше шансов показать себя. Да и люди увидят.

– Смотри, вот есть РПЛ и Первая лига. Спор идёт постоянно. Считаю, что разница между второй восьмёркой РПЛ и первой шестёркой Первой лиги не глобальная.
– Она несущественная, тут согласен. Разница небольшая. Просто во второй восьмёрке РПЛ уровень исполнительского мастерства чуть выше. Ну, прямо вообще чуточку. И всё. А так плюс-минус – одно и то же, — приводит слова Железнова пресс-служба «Урала».

