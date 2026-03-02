Скидки
Федерации футбола Испании и Аргентины обсуждают перенос места проведения Финалиссимы

Федерации футбола Испании и Аргентины ведут диалог касательно переноса места поведения Финалиссимы — 2026, которая должна была состояться 27 марта в Катаре. Об этом сообщает журналист Вероника Брунати в социальной сети X.

Согласно источнику, футбольным федерациям обеих стран совместно предстоит оценить возможность переноса матча с учётом сложившейся ситуации на Ближнем Востоке. Официального объявления пока не было. Однако первоначальное место проведения матча находится на стадии пересмотра из-за нынешней обстановки.

Ранее пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров на неопределённый срок.

