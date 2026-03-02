Скидки
Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 2 марта, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 2 марта
Комментарии

В понедельник, 2 марта, состоялся заключительный матч 22-го тура Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшего матча.

Результат матча Первой лиги на 2 марта:

«Родина» Москва – «Шинник» Ярославль – 2:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает московская «Родина» (39). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (12). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.

Матчи следующего, 23-го тура, Первой лиги состоятся с 7 по 9 марта.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
