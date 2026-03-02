Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе двух игроков в «Нафтан»

Полузащитник Алимхан Зайнивов и защитник Абакар Акаев перебрались из махачкалинского «Динамо» в «Нафтан» из чемпионата Беларуси. О переходах официально объявила пресс-служба клуба из столицы Дагестана.

Отмечается, что 21-летний Зайнивов перешел в «Нафтан» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2026 года и не предусматривает опцию выкупа. А защитник Акаев стал игроком клуба из Беларуси на постоянной основе — клубы согласовали трансфер.

Махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в Мир Российской Премьер-Лиге с 18 очками в 19 встречах. Отрыв от зоны переходных матчей составляет одно очко.