Александр Бубнов прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи» в 19-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Спартака» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где красно-белые победили «Сочи» (3:2). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

«Карседо, судя по всему, определился со стартовым составом «Спартака», потому что на поле вышли все те футболисты, которые играли в прошлом году, достаточно хорошо сыграны, сразу начали матч в хорошем темпе. «Сочи» тоже поддержал этот темп. Игра сразу началась обоюдоострая и на встречных курсах. Но потом «Спартак» постепенно стал прибирать инициативу в свои руки, заработал пенальти. Здесь VAR здорово разобрался.

Забил гол, там было вне игры, тоже всё было верно определено. Ну, видно, что «Спартак» держит мяч под контролем. По составу, если брать тактически, единственное изменение — это Зобнин, играет крайнего защитника. Всё остальное давно уже наиграно, хорошее взаимопонимание, потому хороший контроль и играют очень быстро», — сказал Бубнов в телеграм-канале.