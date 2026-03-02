Скидки
Полузащитник «Пари НН» Олусегун мог зимой вернуться в «Краснодар»

Полузащитник «Пари НН» Олусегун мог зимой вернуться в «Краснодар»
Полузащитник «Пари НН» Олакунле Олусегун, права на которого принадлежат «Краснодару», рассказал, что мог вернуться в расположение «быков» прошлой зимой.

«Я очень жду игру с «Краснодаром». Хочу доказать в этом матче, что могу и заслуживаю играть постоянно за такой большой клуб. У меня всё еще действует контракт с «Краснодаром», в случае чего я готов вернуться. Мог это сделать и зимой, но мне никто из клуба не звонил. Хотя был вариант вернуться из аренды уже сейчас. Откуда я это знаю? Просто знаю, что они хотят моего возвращения.

Тут всё дело в игровой практике. Каждый футболист хочет регулярно выходить на поле. Последние шесть месяцев в «Краснодаре» я получал не так много возможностей себя проявить. Именно поэтому летом после чемпионства в РПЛ я принял решение уйти в аренду. Мне нужно было больше играть, сейчас в «Пари НН» с этим проблем нет. Плюс семья хорошо себя чувствует в Нижнем Новгороде, а парни в команде меня отлично приняли. Нет никаких проблем, но останусь ли я в «Пари НН» после окончания сезона, пока сказать не могу», — сказал Олусегун в эфире «Матч Премьер».

Кевин Кураньи оценил перспективы Шпилевского в «Пари НН»
