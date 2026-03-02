Скидки
Первая лига по футболу 2025/2026: результаты матчей 22-го тура 2 марта, календарь, таблица

Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 22-го тура и турнирная таблица
Комментарии

Сегодня, 2 марта, завершился 22-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Пятница, 27 февраля:

«Факел» — «Урал» – 1:0;
«КАМАЗ» — «Арсенал» Т – 1:1.

Суббота, 28 февраля:

«Сокол» — «Челябинск» – 0:1;
«Спартак» Кс — «Ротор» – 1:1;
«Нефтехимик» — «Уфа» – 2:0.

Воскресенье, 1 марта:

«Енисей» — «Волга» Ул — 1:1;
«Чайка» — «СКА-Хабаровск» — 1:3;
«Черноморец» — «Торпедо» М — 0:2.

Понедельник, 2 марта:

«Родина» — «Шинник» — 2:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 51 очко. На второй строчке располагается «Урал» (41). Тройку лидеров замыкает московская «Родина» (39). На последнем, 18-м месте, находится «Чайка» (12). «Сокол» (16) — 17-й, а «Уфа» (20) — 16-я.

