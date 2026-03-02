Скидки
«Тоттенхэм» прокомментировал штрафы от УЕФА за поведение болельщиков

«Тоттенхэм» прокомментировал штрафы от УЕФА за поведение болельщиков
Английский клуб «Тоттенхэм» прокомментировал санкции, наложенные УЕФА в связи с поведением своих болельщиков во время матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом». Клуб получил уведомление о штрафе в размере € 30 тыс. за дискриминационное поведение, которое произошло 28 января во Франкфурте-на-Майне. В этой встрече «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Коло Муани – 47'     0:2 Соланке – 77'    

«Клуб был проинформирован о санкциях, наложенных на нас УЕФА в связи с крайне отвратительным поведением небольшой группы лиц на нашем недавнем выездном матче Лиги чемпионов во Франкфурте.

Клуб в полной мере сотрудничал со следствием УЕФА, а также с немецкой полицией в тот вечер и впоследствии с полицией метрополитена.

Мы можем подтвердить, что все три человека, уличенные в нацистском приветствии болельщиков франкфуртского «Айнтрахта», были установлены и получили бессрочные дисквалификации в соответствии с политикой клуба в области санкций и дисквалификаций.

Клуб решительно выступает против всех форм дискриминации и поэтому предпринял самые решительные действия. Отвратительное поведение меньшинства так называемых болельщиков в тот вечер никоим образом не отражает ценности нашего клуба и его болельщиков», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в соцсети Х.

