«Тоттенхэм» прокомментировал штрафы от УЕФА за поведение болельщиков

Английский клуб «Тоттенхэм» прокомментировал санкции, наложенные УЕФА в связи с поведением своих болельщиков во время матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Айнтрахтом». Клуб получил уведомление о штрафе в размере € 30 тыс. за дискриминационное поведение, которое произошло 28 января во Франкфурте-на-Майне. В этой встрече «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:0.

«Клуб был проинформирован о санкциях, наложенных на нас УЕФА в связи с крайне отвратительным поведением небольшой группы лиц на нашем недавнем выездном матче Лиги чемпионов во Франкфурте.

Клуб в полной мере сотрудничал со следствием УЕФА, а также с немецкой полицией в тот вечер и впоследствии с полицией метрополитена.

Мы можем подтвердить, что все три человека, уличенные в нацистском приветствии болельщиков франкфуртского «Айнтрахта», были установлены и получили бессрочные дисквалификации в соответствии с политикой клуба в области санкций и дисквалификаций.

Клуб решительно выступает против всех форм дискриминации и поэтому предпринял самые решительные действия. Отвратительное поведение меньшинства так называемых болельщиков в тот вечер никоим образом не отражает ценности нашего клуба и его болельщиков», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в соцсети Х.