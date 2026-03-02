Уэстон Маккенни продлил контракт с «Ювентусом»

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Уэстоном Маккенни.

Срок действия нового трудового договора футболиста с «бьянконери» рассчитан до лета 2030 года.

Хавбек является воспитанником «Шальке» и «Далласа», на взрослом уровне он также выступал за команду из Гельзенкирхена. Впервые в состав туринцев он перешёл в 2020-м в рамках аренды, на постоянной основе он присоединился к команде в 2021-м. В послужном списке американца также есть «Лидс Юнайтед».

В 38 матчах текущего клубного сезона Маккенни забил восемь голов и отдал семь результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.