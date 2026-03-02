Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уэстон Маккенни продлил контракт с «Ювентусом»

Уэстон Маккенни продлил контракт с «Ювентусом»
Комментарии

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Уэстоном Маккенни.

Срок действия нового трудового договора футболиста с «бьянконери» рассчитан до лета 2030 года.

Хавбек является воспитанником «Шальке» и «Далласа», на взрослом уровне он также выступал за команду из Гельзенкирхена. Впервые в состав туринцев он перешёл в 2020-м в рамках аренды, на постоянной основе он присоединился к команде в 2021-м. В послужном списке американца также есть «Лидс Юнайтед».

В 38 матчах текущего клубного сезона Маккенни забил восемь голов и отдал семь результативных передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» может предложить новый контракт Локателли — Tuttosport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android