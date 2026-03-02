Скидки
«Перемещения Денисова на поле — современный футбол». Карседо — о защитниках «Спартака»

«Перемещения Денисова на поле — современный футбол». Карседо — о защитниках «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо оценил игру защитника команды Даниила Денисова в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили «Сочи» (3:2), а также ответил, когда в состав вернётся латераль Игорь Дмитриев. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

— Сегодня вы активно использовали инвертированных крайних защитников. Можете подробнее объяснить вашу задумку?
— Расположение и перемещения Денисова на поле — современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперёд, подниматься выше. Это делается по разным причинам, в том числе чтобы не допускать контратак соперника или изолировать вингера один в один. В данном случае Солари. В первом тайме было много опасных ситуаций с их фланга. Солари и Денисов провели хороший матч.

— Дмитриев пропускал матч из-за дисквалификации. Когда ждать его на поле?
— Он будет готов сыграть в матче Кубка и в том числе так же заходить в центр, подниматься в атаку, если будет необходимо, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

