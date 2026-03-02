«Реал» сообщил о состоянии Мбаппе после обследования и назначенного лечения

Мадридский «Реал» опубликовал сообщение о состоянии нападающего Килиана Мбаппе.

«После обследования нашего игрока Килиана Мбаппе, проведённого французскими медицинскими специалистами под наблюдением медицинской службы «Реала», был подтверждён диагноз — растяжение связок левого колена, а также целесообразность консервативного лечения, которое он проходит. За его состоянием будут следить», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что Мбаппе остался недоволен работой клубных врачей из-за проблем с лечением растяжения колена. Разочарованный ситуацией нападающий на прошлой неделе с разрешения клуба посетил Париж для консультации с местными специалистами, из-за чего пропустил ответный матч с «Бенфикой» в стыковом раунде Лиги чемпионов. Текущий план лечения направлен на то, чтобы избежать операции, которая могла бы вывести его из строя на длительный срок.

В «Реале» не называют сроки возвращения игрока, однако отмечают положительную динамику восстановления. Теоретически он может успеть вылечиться к противостоянию с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя его участие в первой игре с «горожанами» 11 марта пока находится под вопросом. В текущем сезоне Мбаппе забил 38 голов и отдал шесть ассистов в 33 матчах «Реала» во всех турнирах.