Бубнов — о победе «Спартака»: если б не Маркиньос, как бы развивались события — неизвестно

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру бразильца Маркиньоса из «Спартака» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, где красно-белые победили «Сочи» (3:2). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

«Во втором тайме «Сочи» со стандарта быстро забил гол, и ситуация для «Спартака» изменилась, потому что надо было ещё больше идти вперёд, а «Сочи» во втором тайме перестроился, сделал замены и прибавил и в агрессии, и в скорости, конечно, тоже. Вышли достаточно скоростные игроки, они были ещё и свежие. А «Спартак» состав не менял.

И если б не Маркиньос, который за счёт своего индивидуального мастерства разобрался на линии штрафной, потом вошёл в штрафную и здорово пробил в угол и забил, как бы развивались события дальше — неизвестно. Потому что это уже была где-то 70-я минута, а у «Спартака» к тому времени в атаке ничего не получалось. Но, произведя замены, выпустили Гарсию, Мартинса, потом вышел Литвинов, короче говоря, «Спартак» сумел добавить в скорости.

И уже после того, как Маркиньос забил второй гол, «Сочи» пришлось ещё большими силами идти вперёд, они пошли ва-банк, естественно, оголили свои тылы, а игроки обороны у «Сочи» не скоростные, и «Спартак» их поймал на контратаке», — сказал Бубнов в телеграм-канале.