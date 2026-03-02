Экс-игрок «Рубина» Дрейер — второй после Месси по скорости набора голевых действий

Нападающий «Сан-Диего» Андерс Дрейер, ранее выступавший за казанский «Рубин», занял второе место в рейтинге МЛС по скорости достижения отметки в 20 голов и 20 результативных передач в чемпионате. Об этом сообщает официальный аккаунт лиги в социальной сети X.

Для достижения данного показателя датчанину потребовалось 36 матчей. Возглавляет рейтинг футболист «Интер Майами» Лионель Месси — он сделал 20+20 за 26 игр.

На протяжении карьеры Дрейер также выступал за «Андерлехт», «Мидтьюлланн», «Сент-Миррен» и другие команды. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.