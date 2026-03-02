Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Рубина» Дрейер — второй после Месси по скорости набора голевых действий

Экс-игрок «Рубина» Дрейер — второй после Месси по скорости набора голевых действий
Комментарии

Нападающий «Сан-Диего» Андерс Дрейер, ранее выступавший за казанский «Рубин», занял второе место в рейтинге МЛС по скорости достижения отметки в 20 голов и 20 результативных передач в чемпионате. Об этом сообщает официальный аккаунт лиги в социальной сети X.

Для достижения данного показателя датчанину потребовалось 36 матчей. Возглавляет рейтинг футболист «Интер Майами» Лионель Месси — он сделал 20+20 за 26 игр.

На протяжении карьеры Дрейер также выступал за «Андерлехт», «Мидтьюлланн», «Сент-Миррен» и другие команды. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Способен создавать моменты, как никто другой». Маскерано — о дубле Месси в матче МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android