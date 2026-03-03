Скидки
Результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 2 марта, завершился 27-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 27-го тура Серии А:

Пятница, 27 февраля:

«Парма» — «Кальяри» — 1:1.

Суббота, 28 февраля:

«Комо» — «Лечче» — 3:1;
«Верона» — «Наполи» — 1:2;
«Интер» М — «Дженоа» — 2:0.

Воскресенье, 1 марта:

«Кремонезе» — «Милан» — 0:2;
«Сассуоло» — «Аталанта» — 2:1;
«Торино» — «Лацио» — 2:0;
«Рома» — «Ювентус» — 3:3.

Понедельник, 2 марта:

«Пиза» — «Болонья» — 0:1;
«Удинезе» — «Фиорентина» — 3:0.

По итогам 27 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 67 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 57 очков после 27 игр. Тройку лидеров с 53 очками замыкает «Наполи».

