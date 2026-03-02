«Тотальнейшее недоверие». Генич назвал главную проблему судейства в РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге после завершения 19-го тура. В каждом из восьми матчей первого тура весенней части сезона в работу главных арбитров вмешивался VAR.

«Главная проблема во всей этой истории — тотальнейшее недоверие тому, что происходит, вообще всем: комментаторам, судьям, игрокам, болельщикам, РФС, РПЛ. Все друг другу не доверяют. Видят в этом какой-то заговор. Человек, который просто ставит точки по крайней позиции тела того или иного футболиста, и он тоже попадает под подозрение, потому что, хрен знает, он вообще ходил к окулисту? Он главный подозреваемый, но там цепочка может потянуться и окажется, что виноваты все в этом заговоре.

И, мне кажется, наши судьи, увы и ах, до сих пор не научились правильно использовать систему VAR. Смотри, у нас восемь матчей — 16 включений VAR. Мы, по-моему, поставили все возможные и невозможные рекорды. И очень много вовлечённости VAR в действия главных арбитров в тех ситуациях, в которых включение VAR не требуется», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».