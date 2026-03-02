Скидки
Полузащитник «Реала» Камавинга пропустит матч с «Хетафе» из-за перелома зуба — COPE

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга пропустит матч 26-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Об этом сообщает COPE.

По данным источника, футболист не сможет помочь своей команде в этой игре из-за перелома зуба. Отмечается, что других травм у хавбека нет.

Эдуарду Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. В общей сложности в активе игрока 210 матчей за эту команду, в которых он забил шесть голов и отдал 11 голевых передач. В 30 играх нынешнего клубного сезона француз забил два гола и отдал одну результативную передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Камавинга составляет € 50 млн.

